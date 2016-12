Aberlour Hunting Club 2016

Ripaille.Tv est allée pour vous en plein cœur du parc de Saint-Cloud à la découverte d’une soirée extraordinaire, le Hunting club Aberlour, avec pour thème la chasse et le dépaysement. Gibier, grands whiskys, chefs étoilés et bonne ambiance étaient au rendez-vous. Une soirée exclusive organisée par l’agence Crazybaby! qui a su manœuvrer à la perfection le dépaysement tant attendu. Une soirée qui nous a permis de découvrir de beaux mariages entre les whiskys Aberlour et la grande gastronomie de gibier.

Au bout d’une allée ornée de torches, en plein milieu d’une forêt sombre, se révèlent des feux ainsi qu’une grande tente en toile blanche découvrant une table de banquet habillée de mousse et d’éléments forestiers. A l’extérieur, des torches, telles des lucioles dans les arbres, dévoilent une malle imposante contenant l’exclusivité de la soirée : l’Aberlour 40ans, un whisky exceptionnel mis en bouteille par la maison uniquement pour le Hunting Club de cette année.

Dans les assiettes, ce sont les chefs étoilés Thibaut Sombardier et Julien Dumas qui nous proposent leurs saveurs richement calculées pour ses mariages inédits avec les whiskys Aberlour. Dans cette vidéo, Ripaille.TV vous dévoile en image cette soirée d’exception que la maison Aberlour organise tous les ans, une soirée qui vaut le détour autant pour les grands amateurs de whiskys que pour les fins gourmets !