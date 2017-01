Soif d’ailleurs : un caviste de découverte

Ripaille.TV est allée visiter la cave de Soif d’ailleurs au fin fond du Marais parisien.

Dans cet établissement tenu par Mathieu Wehrung, le mot d’ordre est la découverte des vins étrangers. Car dans cette cave, reconnue comme caviste de l’année par le guide Pudlo, on trouve des vins de 46 pays avec plus de 200 cépages représentés, de quoi trouver saveur à son palais !

Cette cave de découverte organise aussi beaucoup d’événements (divorce a la catalane), comme l’after work durant lequel Ripaille.TV a fait son reportage. Une façon de faire des rencontres dans un lieu convivial où le sommelier Nicolas Fouilleroux est disponible pour discuter et faire découvrir des vins du monde entier !

Soif d’ailleurs est un caviste hors du communs où il est bon d’ouvrir ses papille à l’exotisme des vins d’ailleurs que l’on ne connait que trop peu en France !