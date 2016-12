Le cocktail Wine Time du Mabel’s

Aujourd’hui Ripaille.TV est allée découvrir un cocktail, le Wine Time inventé par le barman Joseph Akhavan. Les Hôtels du Groupe Maranatha nous ont rencontré pour cette dégustation en plein centre de Paris dans le bar a cocktail spécialisé dans les Rhums, le Mabel, afin de nous présenter leur nouveau cocktail disponible dans plusieurs de leurs hôtels de montagne.

Un cocktail hors du commun qui réinvente le vin chaud que l’on a l’habitude de boire en bas des pistes. Joseph Akhavan arrive avec souplesse et saveur à mélanger un pinot gris et des Rhums de la marque Plantation. Une rencontre qui crée un vin chaud d’exception à la fois doux et poignant, qui confronte les caraïbes a la montagne.

Une expérience qui nous a fait voyage sans avoir à prendre le train ni l’avion. Une vidéo dans laquelle vous allez découvrir une rencontre étonnante entre un vin et un spiritueux.