Les habits de saveurs 2016 d’Epernay

Le week-end dernier, Ripaille.TV s’est rendue aux Habits de Lumière dans la ville du champagne : Epernay !! Durant ce weekend placé sous le signe de la couleur et de la bonne humeur, la ville a organisé le samedi matin "les habits de saveurs", un jeu où les maisons de champagne de la populaire Avenue de Champagne et les chefs cuisiniers de la région s’associent afin de réaliser un plat en accord avec un champagne. Une façon pour eux de faire découvrir et déguster aux visiteurs des accords inattendus.

Dans cette vidéo vous pourrez aussi voir une recette très simple de verrine sucrée aux fruits de la passion et à l'orange, réalisé par le grand pâtissier et chocolatier Vincent Dallet, ainsi que son astuce pour réaliser une ganache au chocolat inratable.

Les Habits de Lumière est une super idée week-end avant les fêtes afin d'en prendre plein les yeux et les papilles et pour avoir des idées pour faire vous-même un repas de Noël digne d'un grand chef français. Donc pour l'année prochaine pensez à marquer d'une croix rouge le week-end de la saint Nicolas ! Les habits de lumières vous attendent !!!