Les meringues originales de la Meringaie

Ripaille.TV est allée au cœur du 17ème arrondissement de Paris, rue de Levis, à la découverte de La Meringaie, une pâtisserie pas comme les autres qui vous offre une toute nouvelle vision de la meringue. Marie et Benoist, passionnés de meringue, vous proposent une recette de Pavlova tout droit venue d’Australie, qui mélange de la meringue, de la crème fouettée et des fruits. La chef cuisinière Charlotte marie avec talent les fruits et la crème de façon à vous offrir au fil des saisons et des semaines de nouvelles saveurs toutes aussi surprenantes les unes que les autres. Un lieu incontournable pour des desserts originaux et gourmands.

