Parmigiano Reggiano Parmesan, un énergisant naturel !

tout droit venu de Parma en Italie. Une dégustation assistée par Nadine Ker Armel, diététicienne et journaliste, nous explique les bienfaits du parmesan sur notre corps.

tout droit venu de Parma en Italie. Une dégustation assistée par Nadine Ker Armel, diététicienne et journaliste, nous explique les bienfaits du parmesan sur notre corps.

Aujourd’hui Ripaille.TV est allé au restaurant le Loulou - musée des arts décoratifs en plein cœur du jardin des Tuileries pour une dégustation exclusive du parmesan, le Parmigiano Reggiano tout droit venu de Parma en Italie. Une dégustation assistée par Nadine Ker Armel, diététicienne et journaliste, nous explique les bienfaits du parmesan sur notre corps.