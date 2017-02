La journée Fort et Clair : Le festin d’Eve

Lors de la journée Fort et Clair, Ripaille.TV a découvert une super chef, Eve Tritbouillet qui a créé sa propre entreprise le Festin d'Eve. Le principe est simple mais épatant : cuisiner sous contrainte culinaire ou sur un thème choisi par le client. Des contraintes qui lui obligent à développer sa créativité ! Pour Fort et Clair, sa contrainte était de cuisiner avec les produits de leurs différent clients. Un challenge réussi haut la main par Eve et ses cuisinières ! Dans cette vidéo, Ripaille.TV vous propose une recette toute simple mais délicieuse tout droit sortie de l'imagination d'Eve et de son festin.