La viande de Noel : NovoViande

Ripaille.Tv est allé pour vous sur le marché de Noël des Champs Elysées afin de vous faire découvrir les superbe viande de Noël !

Dans ce joli stand à l’image des fêtes on trouve du boudin blanc, de la truffe noire et du caviar d’aquitaine Dans cette vidéo René Gillet le directeur de Novoviande, vous explique les qualités de sa viande maturée d’exception. Vous allez pouvoir comprendre l’importance du gout d’une viande maturée, ainsi que l’explication de sa fabrication. Novoviande et l’un des seuls bouchers à vendre tout au long de l’année une viande qui a entre 35 et 40 jours de maturation. Un processus qui donne a votre aliment beaucoup plus de saveurs et de tendresse. René Gillet vous confira aussi ses recettes les plus simples pour cuisiner cette viande, et offrir un banquet de fête à vos invités. Vous y retrouverez aussi une explication simple pour cuisiner rapidement le boudin blanc, truffé ou non truffé que vous propose Novoviande. En tout cas toutes les bonnes astuces pour préparer de délicieux repas de fête et passer un bon moment de convivialité en famille et entre amis. A l’année prochaine sur Ripaille pour de nouvelles actus sur la cuisine !