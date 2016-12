12éme Festival du Concours des Pâtés en Croûts

Ce dimanche notre équipe de Ripaille.TV n'est pas restée longtemps au lit ! Direction Chartres pour le concours national du pâté en croûte. Un événement hors du commun organisé par la Confrérie des Fins Gourmets Euréliens.

Au menu, bonne ambiance et Pâté en croûte en tout genre, au poisson, a la volaille, au porc... Des pâtés aussi esthétiques que goûtus qui titillent d’abord les yeux plus les papilles ! Un instant de pure convivialité ou tout le monde peut le temps d'une journée mettre son tablier d'expert en pâté pour donner son avis et les notés : le but étant de dénicher le meilleur pâté en croûte de France !