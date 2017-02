L’événement Sesaam

Samedi dernier Ripaille.TV est allée rencontrer de nombreux blogueurs culinaires réunis pour une bonne action. Pascale Pla, blogueuse elle aussi, a créé après son voyage à la réunion une association, Sesaam, qui permet aux jeunes placés dans des foyers de pouvoir continuer leurs études et être suivis après leur majorité. Cet événement est axé sur la cuisine indienne, très présente à la Réunion. Plats à emporter, cours de cuisine et bonne humeur étaient au rendez-vous ! Tout ça dans un objectif social et solidaire, tout ce que l'on aime.